Πέθανε η Τόνια Καζιάνη: Κύμα θλίψης στον χώρο της τέχνης για την αγαπημένη ηθοποιό

Έφυγε από τη ζωή σήμερα (6/1) η Τόνια Καζιάνη, ηθοποιός με σημαντική παρουσία στο θέατρο, που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών του '80 και του '90.

Η γνωστή ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

«Η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν είναι πια ανάμεσα μας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας. «Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγένεια που υπηρέτησε την τέχνη μας. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας» έγραψε ο ηθοποιός.

Οι περισσότερες κινηματογραφικές της συμμετοχές σημειώνονται τη δεκαετία του ’70, σε φιλμ που άφησαν το δικό τους στίγμα, όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου, και «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον αξέχαστο Κώστα Πρέκα.

Το 1972 έπαιξε στον «Μάγκα με το τρίκυκλο» ενώ το 1977 στην ταινία «Ο κυρ-Γιώργης εκπαιδεύεται».