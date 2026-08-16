Πέθανε ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του δημοσιογράφου και εκδότη Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τον θάνατό του, ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο, όπου ζούσε.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημοσιογραφία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον θάνατό του

«Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος σε ηλικία 71 ετών, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο αδελφός του εκδότη της «Ζούγκλας», Μάκη Τριανταφυλλόπουλου άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημοσιογράφος στον έντυπο, τον ηλεκτρονικό Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακολουθώντας δημοσιογραφική πορεία παράλληλα με τον αδελφό του, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εργάστηκε για πολλά χρόνια στον χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και διετέλεσε στέλεχος και δημοσιογράφος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ. Παρουσίαζε και επιμελούνταν με πάθος για το αντικείμενό του ενημερωτικές και ψυχαγωγικές/πολιτιστικές εκπομπές.

Παράλληλα, εργάστηκε σε εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας σε ερευνητικά ρεπορτάζ κοινωνικού περιεχομένου.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημοσιογραφία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε και ζούσε στο Αίγιο», αναφέρεται στη «Ζούγκλα».

