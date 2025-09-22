Πέθανε ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο γνωστός ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το δυσάρεστο νέο μοιράστηκε μέσω ανάρτησης στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέροντας ότι το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό θα δοθεί τις επόμενες μέρες στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει:

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συναδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες απο την ζωή, ενας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ενα παντα χαμογελαστό παιδί και παιδι ήταν ως τα 74 του χρόνια...

Καλό ταξιδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετησουμε απο το αποτεφρωτηριο της Ριτσώνας τις επόμενες μέρες».

Ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος ήταν ηθοποιός που έγινε γνωστός στο κοινό μέσα από συμμετοχές του τόσο στο θέατρο και την τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί στις τηλεοπτικές σειρές «Η Οργή των Θεών» το 1994 και «Η αλεπού και ο μπούφος» το 1987.