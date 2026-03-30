Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας σε ηλικία 79 ετών - Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του σπουδαίου αθλητή του μπάσκετ Βασίλη Γκούμα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου.
Αγωνιζόταν στη θέση του πάουερ φόργουορντ και σέντερ και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του μπάσκετ της χώρα μας και από τους καλύτερους Ευρωπαίους της εποχής του.
Ήταν δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο με την ΑΕΚ το 1981, ενώ τέσσερις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Το 1974 έπαιξε στην Μικτή Ευρώπης
Αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος από το 1966 μέχρι το 1975. Εκτός της ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στον Πανελλήνιο και τον Ηλυσιακό. Φόρεσε και τη φανέλα ομάδων της Νοτίου Αφρικής (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).
