Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Νεοφυτίδης - Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος και ποιητής Ανδρέας Νεοφυτίδης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της.

Ο Ανδρέας Νεοφυτίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. Σπούδασε στο Λονδίνο και στην Grenoble φιλοσοφία.

Εργάστηκε από το 1984 έως το 2013 στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Διετέλεσε αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων. Στενός συνεργάτης του Ανδρέα Χριστοδουλίδη ανανεωτή του ελληνικού πρακτορείου ειδήσεων

Δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα το 1972 στο περιοδικό «Νέα Εποχή» της Λευκωσίας. Το 1979 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή Μνήμη μέσα στο μέλλον. Από τότε άρχισε να συνεργάζεται με το αθηναϊκό περιοδικό «Πολιορκία-γραφή και ανάγνωση», όπου δημοσίευσε και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του Ήχος Απόλυτος, η οποία εκδόθηκε το 1986. Ποιήματά του περιελήφθησαν στην ανθολογία «42 σύγχρονοι Έλληνες ποιητές», που κυκλοφόρησε το 1984 στα ρουμανικά. Το 1987 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, σε δική του μετάφραση, ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα του Γάλλου ποιητή και συγγραφέα Λουί Αραγκόν, Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου.

Από το 1987 είχε διακριτό ρόλο στην ελληνική δισκογραφία με στίχους του μελοποιημένους από τον Μάριο Τόκα. «Συνεργάστηκε επίσης με άλλους κορυφαίους συνθέτες, όπως οι Γιάννης Σπανός, Παντελής Θαλασσινός, Γιώργος Θεοφάνους κ.α. που μελοποίησαν ποιήματά του.

Αρκετά από αυτά έγιναν έγιναν μεγάλες επιτυχίες, τραγουδημένες από σημαντικούς ερμηνευτές. Δυο από τα πιο γνωστά τραγούδια, σε δικούς του στίχους, είναι το «Εξαρτάται» με τη Χαρούλα Αλεξίου και το «Έλα κρυφά, έλα λαθραία» με τον Γιάννη Πάριο.

H εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 11.30 πμ στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

