Πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/8) σε ηλικία 79 ετών ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 1946 και ήταν γιος του αξέχαστου ηθοποιού του κλασικού κινηματογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα και της ηθοποιού, Ιουλίας Γεωργοπούλου.

Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και απέκτησαν δύο παιδιά: την Παυλίνα, η οποία είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1972.

Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε blogs, ενώ είχε γράψει και βιβλία.

Το 2002 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2009 ήταν υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών και κατετάγη στη 2η θέση (πρώτος επιλαχών).

Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στη συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε.

Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης».

Επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.

Το συγκινητικό «αντίο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε πριν από λίγη ώρα μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram για τον πατέρα του Δημήτρη, γράφοντας:

«Δεν το πιστεύω, μπαμπά μου, ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο.

Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα απο τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δύο χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για όλα

Σ' αγαπάμε, Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».