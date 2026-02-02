Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης σε ηλικία 83 ετών: Η συγκινητική ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης (γεννηθείς Στυλιανός – Γαϊτάνος), βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο της δημοσιογραφίας, την οποία υπηρέτησε για πάνω από 50 χρόνια.

Ο Νάκης Ιωαννίδης γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1970 στην εφημ. «Απογευματινή». Το 1971 πήγε στη «Βραδυνή», όπου έμεινε έως το 1984 ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημ. «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελεύθερος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου».

Ο Νάκης Ιωαννίδης στα πολλά χρόνια της δημοσιογραφικής του παρουσίας ασχολήθηκε με το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, όπου άφησε χαρακτηριστικό στίγμα, περιγράφοντας τα κοσμικά γεγονότα της πόλης.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον συνάδελφο και συλλυπείται τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Νάκη Ιωαννίδη θα δοθεί αύριο, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.