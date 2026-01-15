Πέθανε ο Γιάννης Ξυλούρης στα 83 του χρόνια: Θρήνος για τον «Ψαρογιάννη» της Κρήτης

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο καταξιωμένος κρητικός καλλιτέχνης Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης), που συνόδευσε με το λαούτο του τη λαϊκή και δημοτική κληρονομιά του νησιού.

Το έργο του μνημονεύουν ήδη πολλά τοπικά μέσα και πολιτισμικές οργανώσεις, καθώς ο αξέχαστος λαουτιέρης στάθηκε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης Κρητικής μουσικής.

Γιάννης Ξυλούρης: Ο «Ψαρόγιαννος» σαλπάρει

Στα πέντε του χρόνια, το 1948, Ο Γιάννης Ξυλούρης ήρθε σε επαφή με το πρώτο του όργανο, το μαντολίνο και στη συνέχεια με το λαούτο και τη λύρα. Μαθητής ακόμα του δημοτικού, μίλησε με τα παραδοσιακά μουσικά όργανα της πατρίδας του εκείνη την ιδιαίτερη γλώσσα.

Δώδεκα χρονών συνοδεύει, με το λαούτο στο χέρι, τον αείμνηστο αδερφό του Nίκο. Δεκατεσσάρων χρονών το 1957, πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, μαζί με τον Nίκο Ξυλούρη. Δεκαεπτά χρονών το 1960, θεωρείται ήδη ένα από τα καλύτερα λαούτα της Kρήτης.

Ο Γιάννης Ξυλούρης ή Ψαρογιάννης, είναι ανήσυχο και συνθετικό πνεύμα. Λειτουργεί δημιουργικά στις προσεγγίσεις του, δίνοντας προσωπικό ήχο, ύφος και χρώμα.

Στις συνθέσεις, αλλά και στις διασκευές του, χαρίζει σύγχρονες και πρωτότυπες εκτελέσεις τραγουδιών, που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή της Κρήτης.

Ξεκίνησε, παρέα με τον Νίκο Ξυλούρη, στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Μαζί πορεύτηκαν τα δύσκολα χρόνια, προκαλώντας καινοτόμες ρήξεις, για να χαρίσουν αξεπέραστες επιτυχίες.

Από τα ταπεινά ξεκινήματα στην Κρήτη «άγγιξαν» τον λαϊκό κόσμο απανταχού στην Ελλάδα, από τις μπουάτ της Πλάκας, στις μεγάλες συναυλίες,στα γήπεδα και στις πιο φημισμένες αίθουσες, στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall και στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Γερμανία.

Ως λαϊκοί καλλιτέχνες, πρωτοστάτησαν στα μουσικά κινήματα της χώρας, ανεβάζοντας ψηλά την κατατρεγμένη μουσική της Κρήτης. Ήξεραν κι οι δυο ότι οι ζωντανές παραδόσεις δίνουν δυνατότητες για νέα πράγματα.

Ο Ψαρογιάννης συνέχισε την πορεία του, δημιουργώντας ένα έργο πρωτοφανές σε όγκο και ποιότητα. Ο Κρητικός Ήλιος, τα Πετροδολάκια, οι Ραψωδίες, οι Ενότητες, η Αυγή ξανανταμώσαμε σε στίχους του Νιδιώτη και με συμμετοχή του Μανώλη Λιδάκη, 40 Χρόνια Ψαρογιάννης, είναι μερικά από τα έργα που παρουσίασε μετά το 1981.

Αποτελεί σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες, για τους εραστές του λαούτου, αλλά και γενικότερα για όσους αγαπούν τη μουσική.