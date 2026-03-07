Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, σε ηλικία 82 ετών.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από τους ρόλους του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγίο σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους» αναφέρεται σε post του «Από Κοινού Θεάτρου», που τρέχουν οι Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος και Αγγελική Ξένου.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973.

Συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού: αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα και επιθεώρηση.

Μεταξύ άλλων έχει παίξει στις παραστάσεις: «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας", «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας - Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, έπαιξε τον Στέλιο στην «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1996, μαζί με τη γυναίκα του, Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο» μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σ' έναν σύγχρονο, καλαίσθητο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Από τις πολλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ξεχωρίζει η συμμετοχή του στα: «Οι αυθαίρετοι», «Οι τρεις χάριτες», «Τμήμα Ηθών» κα.

Είχε βραβευτεί με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα.

Συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών, όπως: The First Olympics (σκην. Άλβιν Ράκοφ), My Family and other animals (σκην. Peter Barber-Fleming) «ΟΡΑ» (σκην. Udayan Prassad).