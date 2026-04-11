Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης σε ηλικία 86 ετών

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) .

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του μία σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, με λόγια συγκίνησης, αναφέρθηκε στην πορεία του και στη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου αλλα άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές. Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα..

Συνεργάστηκα πολύ μαζί του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης ηταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές. Η σύζυγος του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη μετα το Πάσχα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».



