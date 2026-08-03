Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς, εμβληματική φωνή του λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού

Πέθανεσήμερα (3/8), σε ηλικία 82 ετών, ο Λάκης Χαλκιάς, εμβληματική φωνή του ελληνικού λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού.

Υπηρέτησε για δεκαετίες την μουσική παράδοση. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η οικογένειά του, η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε με βαθιά οδύνη και θλίψη την απώλειά του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας του θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο Λάκης Χαλκιάς προερχόταν από οικογένεια με μακρά μουσική παράδοση κα πορεία στο τραγούδι. Η προσφορά του στην παραδοσιακή μουσική θεωρείται ανεκτίμητη.

Λάκης Χαλκιάς: Η ενασχόληση με τη μουσική και οι λαμπρές συνεργασίες

Ο μουσικός, ασχολούταν με πέντε μουσικά όργανα ενώ ασχολείται και με το τραγούδι.

Συνεργάστηκε κατά καιρούς, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κηλαηδόνη και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο κ.ά. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του, αποτέλεσε, η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Ομηρο μέχρι σήμερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου του 2002.