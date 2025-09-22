Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

Πέθανε σήμερα (22/09), μια αγαπημένη τηλεοπτική φιγούρα, o «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε όσους θυμούνται εκείνη την εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, που σημάδεψαν εκπομπές όπως το «Ερωτοδικείο» της Βίκυς Μιχαλονάκου.

Μαζί με τον «Εθνικό Σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, αποτέλεσαν ένα δίδυμο που συχνά προκαλούσε... θόρυβο και ατέλειωτες συζητήσεις με τους τηλεοπτικούς καβγάδες και τις εμφανίσεις τους, οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού.

Τα τελευταία χρόνια δεν τον βλέπαμε στην οθόνη όμως το viral meme του, φιγουράρει μέχρι και σήμερα στα social media.