Μία από τις πιο εμβληματικές και ξεχωριστές μορφές της αθηναϊκής νύχτας των δεκαετιών του ’70 και του ’80, ο αγαπημένος τραγουδιστής Τζον Τίκης, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή οι δύο κόρες του, Άντζελα και Αννίτα, μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με τους στίχους του θρυλικού «I did it my way».



«I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από αυτήν σήμερα.

Η αγάπη και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο.

Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου θα μας συντροφεύει πάντα όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Άντζελα και Αννίτα.»



Ο Τζον Τίκης υπήρξε ένας καλλιτέχνης που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Στα πρώτα του βήματα στη μουσική βιομηχανία, υιοθέτησε το αγγλοποιημένο John Tikis και δημιούργησε το δημοφιλές συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με το οποίο κατέκτησε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Στη συνέχεια, ως φωνή των «Λεβεντόπαιδων», σημείωσε τεράστια επιτυχία ερμηνεύοντας τόσο ελληνικά όσο και ξένα τραγούδια.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την αποθέωση στις μεγαλύτερες αθηναϊκές πίστες της εποχής και συνεργαζόμενος με τα σπουδαιότερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Παράλληλα, διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με την ομογένεια, παρουσιάζοντας από το 1980 και για τέσσερα χρόνια την επιτυχημένη αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή «Let’s Go Greek Endaxi».

Η χαρακτηριστική φωνή του και η σκηνική του παρουσία θα μείνουν ανεξίτηλες στις καρδιές των φίλων του καλού ελληνικού τραγουδιού.