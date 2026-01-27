Τραγωδία δίχως τέλος για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σαν να μην έφτανε η θλιβερή είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του Δικέφαλου, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία ενώ πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδας στη Λιόν για το Europa League, λίγες ώρες μετά έφυγε από τη ζωή και άλλος φίλος των «ασπρόμαυρων».

Όπως έγινε γνωστό, ένας 54χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στον οπαδικό κόσμο του Δικεφάλου, από τη Λάρισα πέθανε από ανακοπή καρδιάς όταν έμαθε πως ανάμεσα στους επτά νεκρούς ήταν και στενός του φίλος.

Όταν ο άτυχος άνδρας έμαθε για τη θλιβέρη είδηση και επιβεβαίωσε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν στενός του φίλος, κατέρρευσε. Παρά τις άμεσες προσπάθειες για παροχή πρώτων βοηθειών, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι ο εν λόγω φίλαθλος του Δικέφαλου είχε προγραμματισμένο χειρουργείο καρδιάς τις επόμενες ημέρες, ωστόσο στο άκουσμα της είδησης προδόθηκε από αυτή.