Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο καθώς σήμερα (19/11) έφυγε από τη ζωή, ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος, σε ηλικία 73 ετών.

Ήταν γνωστός για τα κείμενα του στον τύπο και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ξεκίνησε το ο 1973 στο περιοδικό Ήχος, και μετά αρθρογραφιούσε στο Αθηνόραμμα, ενώ πέρασε και από άλλα πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο καλλιτεχνικός χώρος τον χαρακτηρίζει «ειλικρινή» καθώς δεν δίστασε ποτέ να σκήσει έντονη κριτική σε ότι δεν του άρεσε μουσικά.

Σε συνέντευξη του σε μουσικό περιοδικό τον είχαν ρωτήσει: «Αισθάνεσαι ότι έχεις αφήσει κάποια κληρονομιά;».

Και εκείνος απάντησε: «Εγώ; Όχι, δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Παρακαταθήκη που λένε και τέτοια; Όχι. Μόνο ίσως ότι μπορεί κανείς να ασχοληθεί ως γραφιάς και ως ακροατής με την ποπ μουσική πιο σοβαρά από ΤΟΠ 10 ή ότι παίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό ίσως μόνο. (…) Και πάντα θα υπάρχουν 4-5-10 μυαλά σε κάθε εποχή που ακούγοντας πράγματα από το παρελθόν τα αναμορφώνουν σε κάτι σημερινό, σε κάτι προσωπικό μεν αλλά με ευρύτερο ενδιαφέρον. Και η ζωή συνεχίζεται. Αλίμονο σε μας… ».



