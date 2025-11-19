Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο καθώς σήμερα (19/11) έφυγε από τη ζωή, ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος, σε ηλικία 73 ετών.
Ήταν γνωστός για τα κείμενα του στον τύπο και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Ξεκίνησε το ο 1973 στο περιοδικό Ήχος, και μετά αρθρογραφιούσε στο Αθηνόραμμα, ενώ πέρασε και από άλλα πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο καλλιτεχνικός χώρος τον χαρακτηρίζει «ειλικρινή» καθώς δεν δίστασε ποτέ να σκήσει έντονη κριτική σε ότι δεν του άρεσε μουσικά.
Σε συνέντευξη του σε μουσικό περιοδικό τον είχαν ρωτήσει: «Αισθάνεσαι ότι έχεις αφήσει κάποια κληρονομιά;».
Και εκείνος απάντησε: «Εγώ; Όχι, δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Παρακαταθήκη που λένε και τέτοια; Όχι. Μόνο ίσως ότι μπορεί κανείς να ασχοληθεί ως γραφιάς και ως ακροατής με την ποπ μουσική πιο σοβαρά από ΤΟΠ 10 ή ότι παίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό ίσως μόνο. (…) Και πάντα θα υπάρχουν 4-5-10 μυαλά σε κάθε εποχή που ακούγοντας πράγματα από το παρελθόν τα αναμορφώνουν σε κάτι σημερινό, σε κάτι προσωπικό μεν αλλά με ευρύτερο ενδιαφέρον. Και η ζωή συνεχίζεται. Αλίμονο σε μας… ».
- Δολοφονία Γρίβα: Ελεύθερος ο αστυνομικός - τηλεφωνητής - «Το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν είναι κατηγορία»
- «Ήμουν κατά συρροή άπιστη»: Η σοκαριστική εξομολόγηση της γυναίκας που έκανε σεξ με 100 άνδρες
- Η σφαγή των κυνηγών στο Αγρίνιο και ο δολοφόνος που «έπαιζε θέατρο» στα κανάλια
- Πάρις Χίλτον: Το sex-tape που σημάδεψε τη ζωή της όταν ήταν μόνο 19 ετών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.