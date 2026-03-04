Πέθανε σε ηλικία 84 ετών η γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη, η οποία γεννήθηκε το 1942 κοντά στην Κνωσό, έδειξε από νωρίς το ταλέντο και την αγάπη της για την τέχνη.

Σπούδασε γλυπτική σε Αθήνα και Παρίσι, έχοντας ως σημαντικό πρότυπο τον αδελφό της, Θωμά Παπαδοπεράκη, αλλά η δημιουργική πορεία της δεν περιορίστηκε μόνο στη γλυπτική.

Υπήρξε ακόμα ζωγράφος και εικαστικός δημιουργός, γεωμέτρης και χωροτάκτης, σκηνογράφος, γραφίστρια, αλλά και συγγραφέας και διανοούμενη.

Η Ασπασία Παπαδοπεράκη έχει αφήσει πίσω της έργο με έντονο αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο, δεδομένου ότι γλυπτά της κοσμούν πλατείες και δημόσιους χώρους σε πολλές πόλεις και οικισμούς, κυρίως στην Κρήτη, η οποία ήταν το βασικό κέντρο του καλλιτεχνικού της οράματος.