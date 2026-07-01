Πετράλωνα: «Άστεγοι» και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση

Η Στελίνα Τσάφου Μπουλινάκη, η μηχανικός που είχε αντιληφθεί την επερχόμενη καταστροφή στα Πετράλωνα, και ζήτησε εκκένωση της πολυκατοικίας, μίλησε στο MEGA για το πώς κατάλαβε τι επρόκειτο να συμβεί.

Όπως αναφέρεται, ένοικος της παρά λίγο μοιραίας πολυκατοικίας είχε αντιληφθεί ρωγμές στο κτίσμα. Ειδοποίησε ακολούθως την Πολιτική Μηχανικό της, που ήταν η κα Μπουλινάκη, η οποία έσπευσε για να επιθεωρήσει τον χώρο.

Στη θέα της ετοιμόρροπης κατάστασης του κτίσματος, η κα Μπουλινάκη πρότεινε να ειδοποιηθούν αμέσως οι ένοικοι, οι οποίοι εκκένωσαν έγκαιρα την πολυκατοικία.

Πετράλωνα - Πώς «είδε» την καταστροφή

«Ήμουν εκεί τη στιγμή της κατάρρευσης. Με κάλεσε η κυρία Α., μου είπε ότι στο διπλανό οικόπεδο έκαναν εργασίες εκσκαφής και ότι φοβάται για κάποιες λάθος ενέργειες, ότι μπορεί να έχουν προκληθεί ζημιές.

Μίλησα με τον μηχανικό του έργου και μου περιέγραψε τη ρωγμή στον αρμό μεταξύ των δύο κτιρίων. Δεν ανησύχησα τόσο όταν το άκουσα, αλλά κατέβηκα να το δω, περίπου δύο ώρες μετά.

Το άνοιγμα πλέον ήταν πολύ μεγαλύτερο. Αυτό σήμανε ότι είχαμε ραγδαία εξέλιξη στο φαινόμενο. Πρότεινα όσοι ήταν εκτός κτιρίου να μείνουν έξω, και να ενημερώσουν αν υπάρχει κάποιος μέσα να κατέβει.

Χτυπήσαμε κουδούνια, κάλεσαν στο τηλέφωνο. Ήθελα να κάνω κάποιες μετρήσεις για να έχω ένα κριτήριο. Όσο και να φοβόμουν, δεν πίστευα ότι θα γίνει κατάρρευση τόσο άμεσα.

Μου είπαν τι είχαν σκοπό να κάνουν, συμφώνησα στη λύση και απλά παρακολούθησα το φαινόμενο. Ήλπιζα ότι θα σταματούσε να παίρνει κλίση. Δεν προλάβαμε, μας πρόλαβαν τα γεγονότα».

Πετράλωνα - Άδειασε και η διπλανή πολυκατοικία

Με την ανησυχία να είναι έκδηλη στους κατοίκους της γειτονιάς, εκκενώθηκε κατόπιν εντολής των αρμόδιων Αρχών και η πολυκατοικία που βρίσκεται στο νούμερο 24 της ίδιας οδού, ακριβώς δίπλα στο πεσμένο κτίσμα.

Το κτήριο στο οποίο εφαπτόταν η πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε, υπέστη ζημιές και κρίθηκε απαραίτητο να εκκενωθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στατικότητας.

Οι ένοικοι των διαμερισμάτων αναγκάστηκαν έτσι να αναζητήσουν στέγη αλλού για να περάσουν τη νύχτα τους, ενώ δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους.