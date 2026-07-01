Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, χθες (30/06). Παράλληλα, διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοκαριστικού συμβάντος.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Θεωρείται θαύμα ότι δεν υπήρξε θύμα από την κατάρρευση της 4όροφης πολυκατοικίας, με τα επτά διαμερίσματα.

Η παρέμβαση μίας ηλικιωμένης, που είχε παρατηρήσει παράξενες ρωγμές αλλά και η παρέμβαση μίας μηχανικού φαίνεται ότι βοήθησαν στο να αποφευχθεί η τραγωδία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, οι εν λόγω εργασίες μπορεί να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου.