Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και στελέχη της ΕΜΑΚ είναι στο σημείο και συνεχίζουν να αναζητούν σημεία ζωής στα συντρίμμια.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι υπήρχαν τέσσερις εγκλωβισμένοι. Στη συνέχεια ωστόσο, και οι 4 εντοπίστηκαν από τις Αρχές, είναι καλά στην υγεία τους και φαίνεται πως δεν ήταν στο κτίριο κατά την ώρα της κατάρρευσης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ωστόσο, σε επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική προκειμένου να σιγουρευτεί πλήρως ότι δεν θα υπάρχει κανένας παγιδευμένος, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Orange Press Agency.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Η επιχείρηση των στελεχών της ΕΜΑΚ

Στο σημείο της τραγωδίας, επί της οδού Αλκμήνης 22, βρίσκονται και δύο σκύλοι της 1ης ΕΜΑΚ για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένους διασωστικούς σκύλους, οι οποίοι εισέρχονται στο κτίριο για περίπου 20 λεπτά κάθε φορά, αναζητώντας ίχνη ανθρώπινης παρουσίας.

Διαβάστε επίσης: Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα: Αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα - Γίνονταν εργασίες στα θεμέλια

Τα στελέχη, χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό, όπως γεώφωνα, τα οποία ανιχνεύουν ακόμη και τους πιο ανεπαίσθητους ήχους και χτυπήματα από το εσωτερικό των συντριμμιών, ώστε να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι. Λειτουργούν, με το ίδιο πρωτόκολλο που λειτουργούν και στον σεισμό, όπως επισημαίνει ο STAR.

Πετράλωνα: Η οικοδομική άδεια για το διπλανό κτίριο

Λεπτομέρειες για την οικοδομική άδεια του διπλανού κτιρίου έφερε στο φως ο STAR, καθώς φαίνεται ότι στον παρακείμενο χώρο εκτελούνταν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με την τραγωδία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουν γίνει πέντε προσαγωγές για την σημερινή τραγωδία εξαιτίας του γειτονικού έργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γίνονταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν διευκρινήσεις για τις εργασίες, που ήταν σε εξέλιξη και φέρονται να προκάλεσαν την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς και για το αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες.

Όπως αναφέρεται, στο οικόπεδο σχεδιαζόταν η ανέγερση πενταώροφης πολυκατοικίας, αφού προηγουμένως είχε λειτουργήσει ως αποθήκη, με άδεια κατεδάφισης το 2024 και στη συνέχεια άδεια οικοδόμησης τον Σεπτέμβριο του 2025, με υπογραφές μηχανικών και τεχνικής εταιρείας.

Μάρτυρας από γειτονική τετραώροφη πολυκατοικία δήλωσε ότι: «Tρεις μέρες φώναζα πως τρέμει η πολυκατοικία από τις εργασίες και κανείς δεν έδινε σημασία».

Μαρτυρίες κατοίκων: «Δεν έβλεπες μπροστά σου από τους καπνούς»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων στο Mega, από τα γύρω σπίτια που βρέθηκαν στο σημείο, την στιγμή ή λίγο μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Γέμισε καπνό ολόκληρη η οδός. Στην πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς δεν έβλεπες μπροστά σου από τον καπνό.

Σκάβανε δίπλα, υπόγειο και μάλλον έφαγαν τα θεμέλια του δίπλανού κτιρίου και έπεσαν όλα στο διπλανό», αναφέρει κάτοικος που μένει στη γειτονιά.

«Είμαστε ακόμα στη συλλογή στοιχείων, είναι νωρίς. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση», λέει από την πλευρά του, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου δήμου Αθηναίων.

«Υπάρχει ένταση αλλά υπάρχει και ψυχραιμία, οι δυνάμεις είναι συγκροτημένες», συμπλήρωσε.



Την μαρτυρία του κατοίκου, επιβεβαιώνει ο κύριος Σπυράκος στο Mega, Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών στο ΕΜΠ, δηλώνοντας ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα θεμέλια της οικοδομής ήταν η κύρια αιτία της κατάρρευσης.

Παράλληλα, θίγει και το θέμα για το αν είχαν γίνει επαρκής έλεγχοι στην πολυκατοικία.

«Όλη η ιστορία, πιστεύω, ξεκίνησε από τη θεμελίωση του διπλανού κτιρίου. Έπρεπε να έχει γίνει μια γεωτεχνική μελέτη, δηλαδή να είχαν εξεταστεί οι συνθήκες του εδάφους στο σημείο όπου γίνονταν οι εργασίες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εργασίες αυτές επηρέασαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας που τελικά κατέρρευσε.

Αναφορικά με τις ευθύνες, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη βαρύτητα βαραίνει εκείνον που προχώρησε στην ανέγερση του διπλανού κτιρίου.

Πετράλωνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Παράλληλα, λόγω του περιστατικού η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία:

Ηούς και Φυλασίων

Κειριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου

Ηούς και Αλκμήνης

Ιπποθοντιδών και Πειραιώς

Εχελίδων και Τιθώνου

Εχελίδων και Πειραιώς.