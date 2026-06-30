Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει» - Η εξοργιστική φράση που αποδίδεται σε μηχανικό

Την ώρα που οι Αρχές αναζητούν τα αίτια πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως είναι σοκαριστικές.

Όπως αποκαλύφτηκε, η σωτήρια επέμβαση, ήταν αυτή της μητέρας της γυναίκας που μίλησε στο Live News, αφού η ίδια παρατήρησε μία ρωγμή στον τοίχο του σπιτιού της.

«Η επέμβαση της ΕΜΑΚ, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας ήταν υποδειγματική, σε αντίθεση με κάτι άλλο το οποίο δεν πήγε καλά και έπεσε το σπίτι μας. Η μητέρα μου γύρω στις 9 – 10 η ώρα το πρωί άκουσε κάποια τριξίματα», ανέφερε στο MEGA η κόρη ενοίκου της πολυκατοικίας, η οποία πρόλαβε και έφυγε από το κτίριο σημειώνοντας ότι στη συνέχεια κάλεσε μία μηχανικό που γνώριζε.

«Η μητέρα μου είδε μια τεράστια ρωγμή. Πήραμε τη δική μας μηχανικό, ήρθε σε μισή ώρα και κατέβηκαν μαζί κάτω. Τους ενημέρωσαν από εκεί που γινόντουσαν οι εργασίες ότι το πρωί είχε πάρει μία κλίση το κτίριο 5% και μέσα σε μία ώρα ήταν 15%», είπε.

Η γυναίκα ανέφερε στο Live News ότι η μητέρα της με τη μηχανικό ενημέρωσαν τους ενοίκους της πολυκατοικίας να εκκενώσουν. «Η μαμά μου με πήρε και μου είπε έχουμε κάτι προβλήματα με το σπίτι και μετά από μισή ώρα μου είπε δεν έχουμε σπίτι. Όχι μόνο το είδε να πέφτει, είδε να πέφτει το οίκημα που είχε όλες τις αναμνήσεις της» περιέγραψε.

Όπως είπε η κόρη της ενοίκου «κάποιος έκανε κάποια ερώτηση νωρίτερα σε κάποιους από τους μηχανικούς, "γέρνει’ λέει ‘η πολυκατοικία’ και λέει και "η Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει". Αυτό το είπε κάποιος από τους μηχανικούς από ό,τι μου μεταφέρθηκε», πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμα: Πετράλωνα: «Πριν 15 μέρες υπήρξε προειδοποίηση κατάρρευσης» - Οι παραλείψεις που εξετάζονται

«Την ώρα που ρίχνανε το μπετό, κατευθείαν κατέρρευσε η πολυκατοικία»

Κάτοικος κοντινής πολυκατοικίας ανέφερε στο Live News: «Έπινα τον καφέ μου στο μπαλκόνι με κάτι φίλους, και βλέπουμε να πέφτει η πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.

Πριν πέσει η πολυκατοικία, κάποιο φορτηγό μεγάλο έφερε χώματα και τα έριξε στο οικόπεδο. Ήταν ήδη σκαμμένο το οικόπεδο εδώ και δυο μήνες, και ήρθε το φορτηγό, έφερε τα χώματα.

Και αμέσως ήρθε η πρέσα μαζί με την μπετονιέρα και ρίχνανε μπετό. Και την ώρα που ρίχνανε το μπετό, κατευθείαν κατέρρευσε η πολυκατοικία. Σαν χάρτινος πύργος. Ευθεία προς τα κάτω».

«Η αδελφή μου είναι σε κατάσταση σοκ, ήταν να μην φύγει από το σπίτι, είχε μείνει μόνο το σκυλάκι στο σπίτι. Έμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο η αδελφή μου και έχουν πέσει οι πλάκες από πάνω, είναι πολύ δύσκολο. Η αδελφή μου δεν μπορεί να μιλήσει, όλη της η ζωή ήταν εκεί», ανέφερε αδελφός κατοίκου της πολυκατοικίας που είχε βγει για να πάρει φάρμακα.