Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι πέντε προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς άρθηκαν οι εκτροπές που είχαν εφαρμοστεί, λόγω του περιστατικού.

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Χαρλαύτης: «Δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαίρετων για κανένα εκ των δύο ακινήτων»

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης, πρόκειται για δύο οικόπεδα επί της ουσίας, αυτό που βρίσκεται στον αριθμό 22 και αυτό στο 20. «Στο 22 υπήρχε η υφιστάμενη πολυκατοικία η οποία κατέρρευσε, είναι τετραώροφη της δεκαετίας του '70.

Σε έναν πρώτο έλεγχο με την Πολεοδομία δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαίρετων για κανένα εκ των δύο ακινήτων.

Για το δεύτερο ακίνητο που ήταν στον αριθμό 20 υπάρχει άδεια κατεδάφισης και μετά έγινε άδεια ανέγερσης. Τώρα στις εκσκαφές του υπογείου κάποια αστοχία θα έγινε και επήλθε η κατάρρευση.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι μηχανικοί γιατί είναι εταιρεία που έχει αγοράσει το ακίνητο στον αριθμό 20, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αυτόφωρο.

Θα διενεργηθεί και προκαταρκτική εξέταση, αλλά προφανώς θα υπάρχει και κάποια δικογραφία, άρα καλό είναι να αποφύγουμε τις λεπτομέρειες γιατί μάλλον θα υπάρχει και συνέχεια στην υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρλαύτης.

Όπως σημείωσε η πολυκατοικία που κατέρρευσε διέθετε επτά διαμερίσματα όπου διέμεναν 6 οικογένειες ενώ τόνισε «ότι δεν ήταν κανένας μέσα την ώρα της κατάρρευσης και «έτσι δεν θρηνήσαμε και θύματα. Ήμασταν τυχεροί».

Τέλος επισήμανε ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει καιρό πριν, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιο «σημείο ακριβώς», είχαν προχωρήσει. «Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς, αλλά έχουν ξεκινήσει καιρό πριν, γιατί πριν τις εκσκαφές υπήρχε κατεδάφιση κτίσματος. Με άλλη οικοδομική άδεια», υπογράμμισε.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης είναι πολλά, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τους ειδικούς να εστιάζουν στις συνθήκες των εργασιών, στα μέτρα αντιστήριξης που ελήφθησαν και στην κατάσταση του παλαιού κτιρίου πριν από την κατάρρευσή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το διώροφο κτίριο δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε άδεια κατεδάφισης που εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα.

Αφορούσε την κατεδάφιση υφιστάμενου διώροφου κτίσματος με ισόγειο κατάστημα και ισόγεια αποθήκη, εμβαδού 213 τμ. Σύμφωνα με την άδεια, το κτήριο είχε ανεγερθεί το 1956.

Η άδεια κατεδάφισης ανανεώθηκε μισό έτος αργότερα, τον Ιούλιο του 2025 καθώς η ιδιοκτησία άλλαξε χέρια. Κατόπιν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε αρχικά η προέγκριση και κατόπιν (τον Μάρτιο του 2026) η οικοδομική άδεια για την ανέγερση πενταώφορης πολυκατοικίας με υπόγειο και σοφίτα, στη θέση του παλαιότερου κτιρίου.

Ο πολιτικός μηχανικός και γεωλόγος Κώστας Σαχμπάζης εξήγησε στην ΕΡΤ ότι πριν από οποιαδήποτε θεμελίωση απαιτούνται γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η φέρουσα ικανότητα του εδάφους όσο και η προστασία των γειτονικών κτιρίων από πιθανές καθιζήσεις.

Όπως επισημαίνει, αυτό φαίνεται να ήταν το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση της Αλκμήνης 22.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι σε αντίστοιχες εργασίες είναι απαραίτητα τα έργα αντιστήριξης, ιδιαίτερα όταν οι εκσκαφές γίνονται σε μεγαλύτερο βάθος από τα θεμέλια των γειτονικών κτιρίων.

Παράλληλα, η πολυκατοικία που κατέρρευσε ήταν ένα παλαιό κτίριο, κατασκευασμένο πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών.

Επιπλέον, η πολύχρονη φθορά, η διάβρωση και η γήρανση των υλικών ενδέχεται να είχαν μειώσει σημαντικά την αντοχή του φέροντος οργανισμού.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, επισήμανε ότι οι σεισμικές δονήσεις και η διαρκής καταπόνηση στη διάρκεια των δεκαετιών μπορεί να έχουν προκαλέσει σημαντικές ρηγματώσεις στο κτίριο στα Πετράλωνα.