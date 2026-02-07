Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό. Ο πεζός διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο της λεωφόρου περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου. Σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται.
Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.
- Ίσως το επάγγελμα του μέλλοντος: Πληρώνει αδρά, έχει να κάνει με τεχνολογία αλλά ευτυχώς όχι με κώδικες
- «Ποτέ κανείς δεν με ταύτισε με παρανομίες»: Η απάντηση Κακούση μετά τις κατηγορίες
- Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση από την αστυνομία της Σαουδικής Αραβίας για το ντύσιμό της
- Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον σμήναρχο - Το κινητό του και ο Κινέζος «χειριστής»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.