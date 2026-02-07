Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα το βράδυ της Παρασκευής

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό. Ο πεζός διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο της λεωφόρου περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πικερμίου. Σοβαρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος νοσηλεύεται.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.