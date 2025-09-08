Το πιο αργό φανάρι στην Ελλάδα: Περιμένεις 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Το φανάρι της Καυτανζόγλου μοιάζει με όαση μπροστά του καθώς ο χρόνος αναμονής είναι 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μάλιστα και πινακίδα που σε προειδοποιεί ώστε να οπλιστείς με υπομονή. Δικαίως λοιπόν κατέχει τον τίτλο του πιο αργού φαναριού στην Ελλάδα.

Που βρίσκεται; Στην Κέρκυρα. Στον μικρό οικισμό Λάκωνες.

Μιλάμε για έναν δρόμο που μετά βίας χωράει ένα αυτοκίνητο, ποσό μάλλον λεωφορεία που μεταφέρουν τουρίστες.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή αν χρειαστεί να το περάσουν.



