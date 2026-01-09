Πλακιάς: «Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα»

Νέα δημόσια παρέμβαση έκανε ο Νίκος Πλακιάς σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, επιλέγοντας να αποστασιοποιηθεί ξεκάθαρα από τα πρόσωπα που φέρονται να πλαισιώνουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Η τοποθέτησή του προέκυψε μέσα από διάλογο στο Χ, όπου σχολιάστηκε η έντονη κριτική που δέχεται η κ. Καρυστιανού από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με αιχμές περί πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η ανάρτηση

Θες την γνώμη μου @skopimios ?

Άκουσε την λοιπόν μπας και αρχίσεις να καταλαβαίνεις.

Ποιος Κύρτσος ; που τον θυμήθηκες αυτόν ;

Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας .

Από ότι βλέπεις ότι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) January 9, 2026