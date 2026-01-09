Μενού

Πλακιάς: «Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα»

Παρέμβαση Πλακιά για το κόμμα Καρυστιανού, με σαφή αποστασιοποίηση από τα πρόσωπα που συνδέονται με τη νέα πολιτική κίνηση.

Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς | Eurokinissi / Γιάννης Πανγόπουλος
Νέα δημόσια παρέμβαση έκανε ο Νίκος Πλακιάς σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, επιλέγοντας να αποστασιοποιηθεί ξεκάθαρα από τα πρόσωπα που φέρονται να πλαισιώνουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Η τοποθέτησή του προέκυψε μέσα από διάλογο στο Χ, όπου σχολιάστηκε η έντονη κριτική που δέχεται η κ. Καρυστιανού από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με αιχμές περί πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η ανάρτηση

 

