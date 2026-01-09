Πλακιάς: «Ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλύφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα»

Νέα δημόσια παρέμβαση έκανε ο Νίκος Πλακιάς σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, επιλέγοντας να αποστασιοποιηθεί ξεκάθαρα από τα πρόσωπα που φέρονται να πλαισιώνουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία.
Η τοποθέτησή του προέκυψε μέσα από διάλογο στο Χ, όπου σχολιάστηκε η έντονη κριτική που δέχεται η κ. Καρυστιανού από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με αιχμές περί πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας στα Τέμπη.
Η ανάρτηση
