Πλημμύρισαν από κόσμο οι εμπορικοί δρόμοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την κίνηση σήμερα, Δευτέρα (22/12) να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, λόγω και του εορταστικού ωραρίου που εφαρμόζεται σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Το κλίμα που επικράτει στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα γιορτινό λίγα 24ωρα πριν τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα στην Ερμού, τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, καταναλωτές και επισκέπτες κάνουν τη βόλτα τους προκειμένου να ψωνίσουν τα δώρα της τελευταίας στιγμής.

Παρά το ψιλόβροχο που ξεκίνησε από σήμερα το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι καταναλωτές συνέχισαν ανεπηρέαστοι τα ψώνια τους.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ έχει τεθεί και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Tα μαγαζιά πρόκειται να παραμείνουν σήμερα και αύριο ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοικτά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα αλλά και τα σούπερ μάρκετ ανοικτά θα είναι ανοιχτά και την επόμενη Κυριακή, την τελευταία Κυριακή του χρόνου, 28 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και η αγορά της Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερα αυξημένη η εμπορική κίνηση σήμερα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους καταναλωτές να συρρέουν στα μαγαζιά πραγματοποιώντας τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές.

Πέραν από το να κάνουν την βόλτα τους, οι καταναλωτές κάνουν και τα ψώνια τους, κοιτάζοντας τις βιτρίνες, μπαίνοντας στα καταστήματα και αγοράζοντας δώρα είτε για τους ίδιους, είτε για συγγενικά πρόσωπα και φίλους.

Ωστόσο, οι έμποροι της Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι η αγοραστική δύναμη είναι μειωμένη, αφού ο κόσμος κάνει λελογισμένες αγορές. Ευελπιστούν όμως ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά όσο πλησιάζουμε στην Πρωτοχρονιά τα ψώνια της τελευταίας στιγμής η αγοραστική κίνηση θα αυξηθεί.