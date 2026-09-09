ΠΟΕΔΗΝ για εξαγγελίες ΔΕΘ: «Ξεχάστηκαν για ακόμη μία χρονιά οι υγειονομικοί»

«Ξεχάστηκαν για ακόμη μία χρονιά οι υγειονομικοί» στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υποστηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις παρεμβάσεις για το υγειονομικό προσωπικό.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι υγειονομικοί θα πρέπει να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο του 2027 για το επίδομα των 500 ευρώ, ενώ η αύξηση που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού εκτιμάται από την Ομοσπονδία σε περίπου 30 ευρώ. Παράλληλα, ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, επισημαίνοντας ότι οι αποδοχές των νεοδιοριζόμενων παραμένουν χαμηλές.

Η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι χωρίς ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, κίνητρα και άρση των αδικιών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, θα συνεχιστούν οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ και οι άγονες προκηρύξεις θέσεων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από τον Οκτώβριο του 2021, όταν βρισκόταν σε κορύφωση η πανδημία, το προσωπικό των νοσοκομείων έχει μειωθεί κατά 7.000 εργαζομένους. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις προσωπικού θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσιών και οδηγούν σε μεγαλύτερη προσφυγή στον ιδιωτικό τομέα και αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναγνωρίζει τη σημασία των έργων ανακαίνισης στις υγειονομικές μονάδες, ζητά όμως τη συνέχισή τους με εθνικούς πόρους και υπογραμμίζει ότι «δεν υπάρχουν χέρια να τα δουλέψουν», λόγω των ελλείψεων προσωπικού.