Ποιες ήταν οι 7 θάλασσες για τους Αρχαίους Έλληνες - Κάτι περισσότερο από γεωγραφία

Με τον όρο Επτά Θάλασσες έχει καθιερωθεί να αναφερόμαστε στους ωκεανούς και για την ακρίβεια στα επτά σώματα ωκεάνιου νερού. Ήδη από τον 19ο αιώνα με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου, περιλαμβάνουμε: τον Αρκτικό Ωκεανό, τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, τον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, τον Ινδικό Ωκεανό, τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό και τον Νότιο (ή Ανταρκτικό) Ωκεανό.

Ο συγκεκριμένος όρος πρωτοεμφανίζεται από το 2300 πΧ όταν οι Μεσοποτάμιοι ήταν οι πρώτοι στην ιστορία της αστρονομίας, που διατήρησαν αρχεία των επτά κινουμένων ουράνιων σωμάτων τα οποία παρατηρούσαν – οι επτά Κλασσικοί Πλανήτες/Επτά Ουρανοί – και έκαναν αυτή τη σύνδεση, με τις επτά τους θάλασσες.

Οι Επτά Θάλασσες στην Αρχαία Ελλάδα

Τον ίδιο όρο όμως χρησιμοποιούσαν και οι Αρχαίοι Έλληνες, έχοντας χαρτογραφήσει ουσιαστικά τις περιοχές γύρω από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσίευσε η σελίδα Amazing Maps για τους Αρχαίους Έλληνες, ο όρος «Επτά θάλασσες», δεν αναφερόταν σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά στις γνωστές πλωτές οδούς του κόσμου τους. Αυτές οι θάλασσες συνέδεαν τα πρώιμα κέντρα πολιτισμού σε όλη τη Μεσόγειο, την Εγγύς Ανατολή και τη Μέση Ανατολή, σχηματίζοντας τους εμπορικούς δρόμους που συνέδεαν την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία πολύ πριν ξεκινήσει η παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Στην ελληνική παράδοση, οι επτά θάλασσες περιλάμβαναν τη Μεσόγειο, την Αδριατική, τη Μαύρη Θάλασσα, την Κασπία Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και την Αραβική Θάλασσα. Καθεμία είχε στρατηγική και μυθολογική σημασία. Η Μεσόγειος ήταν η καρδιά του εμπορίου και της αυτοκρατορίας, ενώ η Ερυθρά Θάλασσα και η Αραβική Θάλασσα συνδέονταν με μακρινές χώρες μέσω του αιγυπτιακού και αραβικού εμπορίου. Η Κασπία Θάλασσα και η Μαύρη Θάλασσα σηματοδοτούσαν τα όρια της εξερεύνησης, μέρη όπου ο γνωστός κόσμος ξεθώριαζε στο μυστήριο.

Αυτές οι θάλασσες ήταν κάτι περισσότερο από γεωγραφία. Ήταν μονοπάτια πολιτισμού, ιδεών και ανταλλαγών. Έλληνες ναυτικοί, έμποροι και ιστορικοί τις θεωρούσαν ως στάδια στη συνάντηση της ανθρωπότητας με τον ευρύτερο κόσμο. Η έννοια των επτά θαλασσών επέζησε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και της σύγχρονης εποχής, εξελισσόμενη με νέες ανακαλύψεις μέχρι που έφτασε να συμβολίζει ολόκληρη την έκταση των ωκεανών της Γης.