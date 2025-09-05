Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε το βρέφος στον Πειραιά - Συνελήφθη και ο πατέρας του

Ποινική δίωξη για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών, κατά συρροή καθώς και για πλημμεληματικού βαθμού έκθεση σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή, ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που την Τετάρτη (03/09) άρπαξε από τη μητέρα του ένα βρέφος 30 ημερών, στον Πειραιά.

Υπενθυμίζεται ότι, το μωρό βρέθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας εγκαταλελειμμένο σε καρότσι Σούπερ Μάρκετ σε πάρκο της Λεωφόρου Καλλιρρόης στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-,ΠΕ, ο δράστης παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.

Μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ο ίδιος άνθρωπος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει βρέφος στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει στον Άλιμο.