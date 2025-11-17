Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό - To «Μεγαρο Μουσικής» παραμένει κλειστό

Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια που είχανε κλείσει στις 14:00 με εντολή της αστυνομίας ενόψει της μεγάλης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγα λεπτά πριν τις 20:00 άνοιξαν όσοι σταθμοί του μετρό είχανε κλείσει λόγω της πορείας για το Πολυτεχνείο. Ο μόνος σταθμός που παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας είναι ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής.

Οι συρμοί εδώ και λίγη ώρα πραγματοποιούν κανονικά στάση στους συγκεκριμένους σταθμούς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε προ λίγου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε διακοπεί από τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας (17/11) σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, έχει αποκατασταθεί πλήρως.