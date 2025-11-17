Πολυτεχνείο: Η ιστορία της Ειρήνης Μουστάκα, του «κοριτσιού με τη σφαίρα» - «Σημάδευαν για να σκοτώσουν»

Η Ειρήνη Μουστάκα, σήμερα δικηγόρος, ήταν μόλις 16 χρονών όταν βρέθηκε στη δίνη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Μιλώντας στην ΕΡΤnews και την εκπομπή Live Now, θυμήθηκε εκείνες τις δραματικές στιγμές που την σημάδεψαν για πάντα. «Ήταν στις 16 του Νοέμβρη βράδυ, γύρω στις 10 η ώρα που είχα φύγει από το φροντιστήριο που έκανα τότε μαθήματα.

Ήμουν 16 χρονών και είχα αρχίσει φροντιστηριακά μαθήματα για τη Νομική. Φύγαμε λοιπόν από το φροντιστήριο και πήγαμε γιατί είχαμε ακούσει ότι γινόταν κάποια εξέγερση στο Πολυτεχνείο και θέλαμε και εμείς να συμμετέχουμε».

Οι δρόμοι γεμάτοι μπλόκα

Η νεαρή μαθήτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με την ωμή βία των δυνάμεων ασφαλείας. «Στο δρόμο όμως συναντήσαμε πάρα πολλά μπλόκα χωροφυλάκων, αστυνομικών, οι οποίοι με κλομπ κυνηγούσαν οποιοδήποτε παιδί βλέπανε, που θύμιζε φοιτητή, μαθητή, οτιδήποτε. Και έτσι βρέθηκα στην πλατεία Βικτωρίας μόνη μου».

Η προσπάθειά της να επικοινωνήσει με τον πατέρα της κατέληξε σε τραγωδία. «Μπήκα μέσα για να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου, ο οποίος μου είπε να περιμένω εκεί και ότι θα ερχόταν να με πάρει.

Βγαίνοντας από τον θάλαμο ο οποίος ήταν φωτεινός και κατευθείαν νομίζω ότι λειτούργησε και ως σημαδούρα, δέχτηκα πυροβολισμό.

Με πυροβόλησαν στο πρόσωπο».

Η σφαίρα τραυμάτισε σοβαρά τη γλώσσα και το πηγούνι της. «Ένιωσα ένα τεράστιο βόμβο μέσα στο αυτί και έναν πίδακα αίματος ο οποίος ξεπήδησε από το στόμα μου. Εκεί κατάλαβα ότι μαζεύτηκε, συγκεντρώθηκε κόσμος ο οποίος με πήρε στα χέρια και με πήγε στο κοντινό νοσοκομείο στην πλατεία Βικτωρίας που ήταν η Παντάνασσα».

Οι σκοπευτές στην ταράτσα

Η ίδια αποκάλυψε ότι οι πυροβολισμοί προέρχονταν από την ταράτσα του ΟΤΕ. «Όπως στη συνέχεια καταλάβαμε, ο πυροβολισμός είχε προέλθει από την ταράτσα του ΟΤΕ, από σκοπευτές που είχαν τοποθετηθεί εκεί, οι οποίοι εκτός από εμένα, όπως πληροφορήθηκα και στη συνέχεια, σκότωσαν και κάποιους ακόμη ανθρώπους. Στοχοποιούσαν. Εμένα με στοχοποίησαν. Σημάδευαν για να σκοτώσουν».

Ο πατέρας της περπάτησε από την Κηφισιά μέχρι την πλατεία Βικτωρίας για να τη βρει, ενώ η μητέρα της λιποθύμησε μόλις την αντίκρισε. «Το πρόσωπό μου είχε γίνει μια άμορφη μάζα κάτω από αυτές τις συνθήκες», θυμάται η ίδια.

Η Ειρήνη Μουστάκα κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των συνταγματαρχών το 1975, δείχνοντας τη σφαίρα που είχε δεχτεί. «Ήταν από όπλο στρατιωτικό, γιατί κάποιοι είχαν αμφισβητήσει και προσπάθεια».