Πώς αντέδρασε ο 18χρονος στα πρώτα δευτερόλεπτα της τραγωδίας – Το χρονικό της πατροκτονίας στη Λέρο

Μια συγκλονιστική υπόθεση πατροκτονίας αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) στην Λέρο, όταν 50χρονος άνδρας έχασε την ζωή του μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσε, έπειτα από έντονο καυγά με τον 18χρονο γιο του.

Ο καυγάς και το θανάσιμο χτύπημα

Πατέρας και γιος βρίσκονταν στο συνεργείο όταν ξέσπασε μεταξύ τους διαπληκτισμός για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφοίες, ο 18χρονος άρπαξε ένα βαρύ αντικείμενο και το εκτόξευσε προς τον πατέρα του, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ο 50χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

«Βοήθεια, βοήθεια» - Οι μαρτυρίες των εργαζομένων

Εργαζόμενοι του συνεργείου κατέθεσαν ότι ο 18χρονος βγήκε ότι ο 18χρονος βγήκε έντρομος φωνάζοντας: «Βοήθεια, βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και ο 50χρονος ήταν ακόμη ζωντανός. Ωστόσο, κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο έχασε τις αισθήσεις του και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το παρελθόν της κακοποίησης στην οικογένεια

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή αναφορές που κάνουν λόγο για ιστορικό κακοποιήσης. Το «χαμόγελο του παιδιού» επιβεβαιώνει ότι τον Αύγουστο του 2021 είχε λάβει καταγγελία πως πατέρας στην Λέρο κακοποιούσε συστηματικά το παιδί του.

Ο 18χρονος έχει ομολογήσει στην αστυνομία ότι εκείνος εκτόξευσε το αντικείμενο προς το μέρος του πατέρα του πατέρα του, χωρίς ωστόσο, όπως λέει, να είχε δόλο να τον σκοτώσει.