Πώς έξι Μυκονιάτες δημιούργησαν την πρώτη σοκολάτα της Μυκόνου που έγινε sold out

«Θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν που να μπορεί να ταξιδέψει τη Μύκονο παντού». Με οδηγό αυτή την επιθυμία ξεκίνησε μια ομάδα Μυκονιατών να επεξεργάζεται την ιδέα δημιουργίας της πρώτης σοκολατοποιίας της Μυκόνου.

Στόχος, όπως αναφέρει στο Insider ο Άρης Λημναίος, ένας εκ των συνιδρυτών, ήταν να μετατρέψουν τη γεύση σε... ταξιδιωτικό αναμνηστικό, εκμεταλλευόμενοι το ήδη δημοφιλές premium brand του νησιού των Ανέμων.

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