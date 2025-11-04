Πώς η ΕΟ Greece λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής στο Ελληνικό επιχειρείν

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Κώστας ηγείται επί του παρόντος μιας ομάδας εταιρειών τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην Cube RM, συνεργάζεται με πολυεθνικούς ηγέτες όπως η Johnson & Johnson, η Pfizer, η Boston Scientific και η Takeda για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πρωτοποριακές πλατφόρμες διαχείρισης προσφορών και βελτιστοποίησης εσόδων που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και τεχνολογίας.

Μέλος του EO για πάνω από πέντε χρόνια, ο Κώστας έχει διατελέσει στο παρελθόν ηγετικούς ρόλους τόσο στο EO Greece όσο και στο European Bridge Chapter. Εκτός από την EO, είναι ενεργό μέλος οργανισμών όπως η Endeavor, η VAB και άλλοι, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επιχειρηματικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως.

1. Πώς σας βοήθησε ο ΕΟ στην επιχειρηματική σας πορεία;

Ο ΕΟ με βοήθησε να εξελιχθώ όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Μέσα από την εμπειρία του forum (μηνιαίες συναντήσεις με άλλους επιχειρηματίες, τη σύνδεση με άλλους επιχειρηματίες, την ανταλλαγή εμπειριών σε περιβάλλον απόλυτης εμπιστευτικότητας, και την κουλτούρα μάθησης, έμαθα να βλέπω τις προκλήσεις με διαφορετική οπτική. Ο ΕΟ μου έδωσε πρόσβαση σε εμπειρίες, ιδέες και ανθρώπους που με βοήθησαν να αναπτυχθώ προσωπικά και επαγγελματικά. Με έμαθε να παίρνω καλύτερες αποφάσεις, να ακούω συνειδητά, να ηγούμαι με περισσότερη επίγνωση και να παραμένω ανοιχτός στο καινούριο.

2. Ποια είναι τα σχέδιά σας ως νέος Πρόεδρος του Οργανισμού;

Ο στόχος μου είναι να θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη τριετία του EO Greece. Θέλω να εμβαθύνουμε την αξία που προσφέρουμε στα μέλη μας - όχι μόνο μέσα από τα καταπληκτικά events που διοργανώνουμε, αλλά μέσα από ουσιαστικές εμπειρίες, ισχυρότερες συνδέσεις και forum που μεταμορφώνουν. Παράλληλα, θέλω να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη του chapter θα ισορροπεί με τη διατήρηση της κουλτούρας μας: αυθεντικότητα, περιέργεια, πάθος για μάθηση και κοινή εξέλιξη.

3. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ);

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πια τεχνολογία του μέλλοντος, είναι το λειτουργικό σύστημα του παρόντος. Θα επαναπροσδιορίσει ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί και οι κοινωνίες. Το επόμενο βήμα είναι οι “Agentic AI” εφαρμογές - συστήματα που δεν απαντούν απλώς σε ερωτήσεις, αλλά σκέφτονται, ενεργούν και μαθαίνουν αυτόνομα. Θα δούμε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί ως συνεργάτης, όχι απλά ως εργαλείο. Η πρόκληση θα είναι να διατηρήσουμε την ανθρώπινη κρίση, δημιουργικότητα και ηθική στο επίκεντρο.

4. Πώς θα μπορούσε η Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη δράση του ΕΟ Greece;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος επιταχυντής παραγωγικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Από την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών μέχρι την ενίσχυση της στρατηγικής σκέψης και της καινοτομίας, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Για τον ΕΟ Greece, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία και τη διασύνδεση των μελών, αλλά και να μεταφέρει τη γνώση του οργανισμού πιο αποτελεσματικά.

5. Πόσο σημαντικό θεωρείτε το έργο του ΕΟ Greece για το ελληνικό επιχειρείν;

Το EO Greece είναι μοναδικό γιατί δεν προσφέρει μόνο επιχειρηματική δικτύωση, αλλά βαθιά προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Σε μια εποχή που η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χρειάζεται έμπνευση, εξωστρέφεια και πρακτική στήριξη, ο ΕΟ λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής. Δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, όπου οι επιχειρηματίες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και χτίζουν τη νέα γενιά ηγεσίας που η χώρα χρειάζεται.

Κώστας Οικονομόπουλος, Πρόεδρος του Entrepreneurs Organization Greece (EO Greece)