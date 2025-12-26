Μενού

Πώς κινούνται σήμερα λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ – Το πρόγραμμα του ΟΑΣΑ

Τροποποιημένα δρομολόγια σε λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό στις 26 Δεκεμβρίου. Δείτε τι ισχύει για τις εορτές και τις επόμενες ημέρες.

Λεωφορείο στην Αθήνα
Λεωφορείο στην Αθήνα | Eurokinissi
Με τροποποιημένο πρόγραμμα κινούνται σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ. Λόγω της αργίας της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και την 1η και 6η Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, στις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης για λεωφορεία και τρόλεϊ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της περιόδου.

Για τις συχνότητες δρομολογίων στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό Γραμμές 1, 2, 3 και Τραμ – οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω της επίσημης ενημέρωσης του ΟΑΣΑ.

ΕΛΛΑΔΑ