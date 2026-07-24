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Πώς ο μικρός «Λεό» διασώθηκε από στάση λεωφορείου: Η «επιχείρηση» που στήθηκε και το... happy end

Ένα μικρό γατάκι που εγκλωβίστηκε σε στάση λεωφορείου διασώθηκε από τεχνική ομάδα της εταιρείας Politis Group. Είναι ασφαλές και δίνεται για υιοθεσία.

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Newsroom
γατάκι στάση
Συνεργείο της εταιρείας Politis Group σώζει τον Λεό από στάση λεωφορείου
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Ένα μικρό γατάκι διασώθηκε από την τεχνική ομάδα της εταιρείας Politis Group, καθώς είχε κολλήσει σε στάση λεωφορείου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα social media, το γατάκι φιλοξενείται προσωρινά σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από κτηνίατρο, θα αποπαρασιτωθεί και θα εμβολιαστεί.

Το όνομά του θα είναι «Λεό», από το… λεωφορείο, εκεί δηλαδή όπου ξεκίνησε η περιπέτειά του και φυσικά δίνεται για υιοθεσία.

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