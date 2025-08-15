Πώς πιάστηκε στα δίχτυα της δικαιοσύνης η εξωτική πασίγνωστη χορεύτρια: Η απροσεξία που της στοίχισε

Γνωστή χορεύτρια βρέθηκε στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου.

Όλα ξεκίνησαν ύστερα από καταγγελία που έφτασε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την εκρηκτική χορεύτρια. Όπως αναφέρει το Star, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, μέσω ιστοτόπων που δεν είχαν άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Παιγνιών, βρέθηκε ότι η 37χρονη, ως η μοναδική διαχειρίστρια ενός προφίλ, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις με τη μορφή stories, με στόχο την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών.

Λόγω της δημοφιλίας της, υπήρχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και στους λογαριασμούς της.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος που προώθησε, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, εντάχθηκε σε μία μαύρη λίστα, παρόχων τυχερών παιχνιδιών που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχων Παιγνιών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά, εκτός από την εντυπωσιακή χορεύτρια και μία εταιρεία στο εξωτερικό και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα.

Δεν έχει συλληφθεί κάποιος αλλά θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός.