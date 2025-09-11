Πόσες μέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα 2025: Αντίστροφη μέτρηση

Το καλοκαίρι, ημερολογιακά, ολοκληρώθηκε. Τα σχολεία άνοιξαν με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία, ενώ για την πλειοψηφία των εργαζόμενων η άδεια τελείωσε. Οπότε τι μένει πλέον; Η... προσμονή για τα Χριστούγεννα. Πόσες φορές άλλωστε δεν έχετε ακούσει, ειδικά από τους «χειμωνάκηδες» τη φράση «Πόσες μέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα»;

Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα που μπορεί να τεθεί ακόμη και στις πιο... άσχετες στιγμές, υπάρχει απάντηση. Και για να μην ανοίγετε κάθε τόσο ημερολόγια και ατζέντες, υπάρχουν προγράμματα, όπως αυτό που ακολουθεί, που μετρά αντίστροφα μέχρι και τα Χριστούγεννα!

Πόσες μέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα

Αργίες και τριήμερα της σεζόν 2025-2026

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν αρκετές αργίες και τριήμερα, που προσφέρουν ευκαιρίες για ξεκούραση και οικογενειακές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές θα έχουν δύο μεγάλες περιόδους διακοπών:

Χριστούγεννα : 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026

: 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026 Πάσχα: 5 έως 19 Απριλίου 2026



Επίσημες αργίες:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Τριών Ιεραρχών

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος

Τριήμερα:

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026