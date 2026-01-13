Πότε είναι η επόμενη επίσημη αργία για το 2026

Έχοντας διανύσει τις πρώτες ημέρες του 2026, ολοκληρώθηκαν και οι πρώτες επίσημες αργίες του νέου έτους. Μετά από την Πρωτοχρονιά αλλά και τα Θεοφάνια, η επόμενη αργία για εργαζόμενους και μαθητές είναι πλέον στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Φλεβάρης και Μάρτης έχουν από μία επίσημη αργία, ενώ αντίθετα ο Απρίλιος είναι «γεμάτος» καθώς φέτος το Πάσχα είναι ιδιαίτερα νωρίς.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Οι αργίες που θα δουν οι εργαζόμενοι μέσα στο 2026, μαζί με τα τριήμερ και τα τετραήμερα.

Καθαρά Δευτέρα : Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο)

: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο) Εθνική Εορτή : Τετάρτη 25 Μαρτίου

: Τετάρτη 25 Μαρτίου Μεγάλη Παρασκευή : Παρασκευή 10 Απριλίου

: Παρασκευή 10 Απριλίου Κυριακή του Πάσχα : Κυριακή 12 Απριλίου

: Κυριακή 12 Απριλίου Δευτέρα του Πάσχα : Δευτέρα 13 Απριλίου (Τετραήμερο)

: Δευτέρα 13 Απριλίου (Τετραήμερο) Εργατική Πρωτομαγιά : Παρασκευή 1 Μαΐου (Τριήμερο)

: Παρασκευή 1 Μαΐου (Τριήμερο) Αγίου Πνεύματος : Δευτέρα 1 Ιουνίου(Τριήμερο)

: Δευτέρα 1 Ιουνίου(Τριήμερο) Δεκαπενταύγουστος : Σάββατο 15 Αυγούστου

: Σάββατο 15 Αυγούστου Εθνική Εορτή : Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Χριστούγεννα : Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου