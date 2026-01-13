Πότε είναι η επόμενη επίσημη αργία για το 2026

Έχοντας διανύσει τις πρώτες ημέρες του 2026, ολοκληρώθηκαν και οι πρώτες επίσημες αργίες του νέου έτους. Μετά από την Πρωτοχρονιά αλλά και τα Θεοφάνια, η επόμενη αργία για εργαζόμενους και μαθητές είναι πλέον στα τέλη του Φεβρουαρίου.
Φλεβάρης και Μάρτης έχουν από μία επίσημη αργία, ενώ αντίθετα ο Απρίλιος είναι «γεμάτος» καθώς φέτος το Πάσχα είναι ιδιαίτερα νωρίς.
Οι επόμενες αργίες του 2026
Οι αργίες που θα δουν οι εργαζόμενοι μέσα στο 2026, μαζί με τα τριήμερ και τα τετραήμερα.
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο)
- Εθνική Εορτή: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
- Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (Τετραήμερο)
- Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (Τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου(Τριήμερο)
- Δεκαπενταύγουστος: Σάββατο 15 Αυγούστου
- Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
- Δολοφονία 17χρονου: Οι συμμαθητές του ζωγράφισαν γκράφιτι με το παρατσούκλι του σε τοίχο του σχολείου
- Είδαμε καλά; Τα επεισόδια στο Ιράν που προβλήθηκαν στην ΕΡΤ ήταν η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
- Χριστίνα Χαλιλοπούλου: «Ήμουν πάντα "η κόρη του γύφτου" για τους μη τσιγγάνους»
- Ξέσπασε σε κλάματα η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Είμαι σε σοκ, μου μίλησε λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.