Πότε είναι του Αγιαννιού το 2026: Γιορτάζουν ο Γιάννης και η Γιάννα

Ο Ιανουάριος από το ξεκίνημά του, περιλαμβάνει μεγάλες γιορτές για την Εκκλησία, καθώς τιμώνται ονόματα που στη χώρα μας είναι πολύ διαδεδομένα. Έτσι μετά από τις γιορτές του Αγίου Βασιλείου και τα Θεοφάνια, ακολουθεί η γιορτή του Αγίου Ιωάννη. Γνωστή στην παράδοση ως «Αγιαννιού».

Δείτε εδώ το καθημερινό Εορτολόγιο

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη κάθε χρόνο στις 7 Ιανουαρίου που φέτος πέφτει Tετάρτη.

Θεωρείται προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς και των νοσούντων από ελονοσία. Το όνομά του αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα βαφτιστικά ονόματα και είναι παράγωγο πολλών επωνύμων. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και ξωκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί.