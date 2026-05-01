Πότε πέφτει το επόμενο τριήμερο - Οι υπόλοιπες αργίες για το 2026

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς έφτασε, ενώ είναι λογικό εργαζόμενοι και μαθητές να αναζητούν την επόμενη αργία ώστε να έχουν χρόνο να ξεκουραστούν. Πότε όμως πέφτει;

Το νέο τριήμερο μας περιμένει την 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Να σημειωθεί πως, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, από κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή αυτήν την ημέρα.

Για ποιους είναι αργία του Αγίου Πνεύματος

Σύμφωνα με ειδικές διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων αποφάσεων, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, δεν εργάζονται οι υπάλληλοι:

Βιβλιοπωλείων Διαγνωστικών Κέντρων

Δημοσιογράφους Περιοδικών

Εργοδηγούς Σχεδιαστές

Ευγηρίας Οίκων

Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης κλπ

Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων

Θυρωρούς

Καπνοβιομηχανιών

Κλινικών

Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων)

Περιοδικών

Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων

Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ.

Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας

Ραδιοφωνικών Σταθμών

Ραδιοφώνου Τεχνικούς

Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων

Τηλεοπτικών Σταθμών

Τηλεοράσεως τεχνικούς Β. Ελλάδος

Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων

Φορτοεκφορτοτές Ημερήσιων Εφημερίδων

Φροντιστηρίων Μέσης Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών

Φωτοστοιχειοθέτες

Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων

Οι επόμενες αργίες του 2026

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου