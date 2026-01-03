Πού είναι τα Μάλγαρα που θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών

Την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, τα Μάλγαρα θα γίνουν το κέντρο των εξελίξεων στη χώρα μας. Εκεί είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών που εν πολλοίς θα κριθεί το πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αν δηλαδή θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση ή θα ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος.

Τόσο η περιοχή των Μαλγάρων όσο και άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, η Νίκαια, ο Προμαχώνας, οι Εύζωνες, αλλά και νοριότερο όπως το Κάστρο, έχουν μπει εδώ και έναν μήνα στην καθημερινότητα της επικαιρότητας καθώς βρίσκονται τα μπλόκα των αγροτών.

Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες είναι σε κομβικά σημεία στο εθνικό οδικό δίκτυο και φυσικά η επιλογή τους για πεδίο δράσης των αγροτών δεν είναι τυχαία. Στη συνέχεια του κειμένου θα δούμε που ακριβώς βρίσκονται αυτές οι περιοχές και γιατί επιλέχθηκαν.

Μάλγαρα

Τα (Νέα) Μάλγαρα βρίσκονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη ανάμεσα στους ποταμούς Αξιό και Λουδία. Πρόκειται για προσφυγικό οικισμό που ανήκει στον Δήμο Δέλτα και η ονομασία του προέρχεται από την πόλη Μάλγαρα της Ανατολικής Θράκης, από όπου προερχόταν οι πρώτες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν σ΄ αυτόν.

Έξω από τα Μάλγαρα περνά η Εθνική Οδός (Ε75) και στο σημείο είναι ο Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων (στην ΠΑΘΕ) εκεί που έχει γίνει ο αποκλεισμός και το σημείο που θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη.

Πράσινα Φανάρια

Η περιοχή βρίσκεται στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον οδικό κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής με την οδό που οδηγεί προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τη Χαλκιδική. Η περιοχή φέρεται να έχει ονομαστεί έτσι από μία ταβέρνα με το ίδιο όνομα που υπήρχε στο σημείο από τη δεκαετία του '60, και είχε κρεμασμένα έξω και σε μεγάλη ακτίνα, πράσινα φανάρια. Όπως και τα Μάλγαρα αλλά και οι άλλες περιοχές που θα αναφερθούμε, είναι καθαρά αγροτικές.

Τελωνείο των Ευζώνων

Το Τελωνείο Ευζώνων βρίσκεται στο κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας και λειτουργεί σταθερά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Βρίσκεται στους Εύζωνες του Κιλκίς και σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινά διέρχονται από εκεί πάνω από 400 φορτηγά καθιστόντας το σημαντικό κόμβος μεταφορών.

Συνοριακός σταθμός Προμαχώνα

Ο Προμαχώνας βρίσκεται στις Σέρρες στα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας και αποτελεί το δυτικότερο και πιο πολυσύχναστο πέρασμα μεταξύ των δύο χωρών. Αναφέρεται και ως Κούλατα από τη βουλγάρικη ονομασία του. Είναι ένα από τους 6 συνοριακούς σταθμούς μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Κάστρο Βοιωτίας

Το Κάστρο είναι ένα χωριό του Δήμου Ορχομενού στο νομό Βοιωτίας, στη βορειοανατολική πλευρά της πρώην λίμνης Κωπαΐδας. Το μπλόκο του Κάστρου αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και η κυκλοφορία εκτρέπεται στον κόμβο του Μαρτίνου. Αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, λόγω της θέσης του στον οδικό άξονα που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται το πιο χρονοβόρο μπλόκο για τους οδηγούς.

Νίκαια Λάρισας

Ένα ακόμη ισχυρό μπλόκο, με εκατοντάδες τρακτέρ, η Νίκαια είναι η έδρα του ιστορικού Δήμου Κιλελέρ, νότια της πόλης της Λάρισας. Θεωρείται η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, καθώς παραδοσιακά αποτελεί το κέντρο λήψης αποφάσεων για όλη τη χώρα.

Μπλόκα έχουν υπάρξει και σε άλλα σημεία της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στο Ε65 υπάρχουν μπλόκα στην Καρδίτσα και στον κόμβο Λόγγου στα Τρίκαλα. Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν σημειωθεί στο Αιγίνιο Πιερίας, στο Νησέλι Ημαθίας, στην Κρύα Βρύση Πέλλας και σε περιοχές της Καβάλας (Χρυσούπολη, Μουσθένη).