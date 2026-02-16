Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, με τον νομό Πρέβεζας να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Συνεχείς κατολισθήσεις απειλούν οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους, ενώ η πρόσβαση σε αρκετές περιοχές έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη.

Στη Μυρσίνη σημειώθηκε μεγάλη κατάπτωση στην είσοδο του χωριού, με αποτέλεσμα ο οικισμός να αποκοπεί σχεδόν από όλες τις προσβάσεις.

Η κατολίσθηση παρέσυρε εξοχική κατοικία, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές, ανοίγοντας κυριολεκτικά στα δύο.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στην Πάργα, όπου βράχοι καταπλάκωσαν σταθμευμένα οχήματα, ενώ ζημιές έχουν αναφερθεί σε Αγιά και Ανθούσα.

Στον Μύτικα ο δρόμος έχει διαλυθεί, με συνεργεία να επιχειρούν προσωρινές παρεμβάσεις, ενώ πλημμύρες έχουν πλήξει θερμοκηπιακές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στην Καστροσυκιά, ενώ η παραλία της Πρέβεζας έχει ενωθεί με τη θάλασσα λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

Σοβαρά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στην Εθνική Οδό Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Ήπειρος: Δρόμοι κατέρρευσαν από τις συνεχείς βροχοπτώσεις

Η Ήπειρος πλήττεται σφοδρά από την κακοκαιρία, με τις μεγάλες ποσότητες νερού των τελευταίων μηνών να έχουν επιβαρύνει το έδαφος.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων–Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει «κοπεί στα δύο», καθώς μεγάλο τμήμα του έχει καταρρεύσει.

Ως εκ θαύματος σώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που περνούσε από το σημείο τη στιγμή της καθίζησης.

Η κυκλοφορία προς Πράμαντα διεξάγεται προσωρινά μέσω Άγναντα, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή λόγω του δύσκολου ορεινού δικτύου.

Μηχανικοί και γεωλόγοι αναμένεται να εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημιάς και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα αποκατάστασης.

Κέρκυρα: Κατέρρευσε ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα

Στην Κέρκυρα, ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα έχει κοπεί στη μέση, αποκόπτοντας επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα.

Το οδόστρωμα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ το μικρό γεφυράκι που υπήρχε πάνω από το ρέμα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Οι ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού πολλαπλασιάζονται, με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις δυνατότητες του Δήμου.

Τρίπολη: Καλλιέργειες βυθίστηκαν στο νερό

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές παραγωγές.

Τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Ρόδος: Πτώσεις δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους

Στη Ρόδο, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει πτώσεις δέντρων και κλαδιών, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Στη Σορωνή έχει απαγορευτεί προσωρινά η διέλευση οχημάτων και πεζών στο παραλιακό μέτωπο.

Αλεξανδρούπολη: Κλειστοί δρόμοι και ακυρώσεις πτήσεων

Στην Αλεξανδρούπολη, τα απανωτά μπουρίνια και οι θυελλώδεις άνεμοι οδήγησαν στο κλείσιμο του παραλιακού δρόμου Μάκρης–Μεσημβρίας έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Η παραλιακή λεωφόρος παραμένει επίσης κλειστή, καθώς η στροφή της Εγνατίας έχει γεμίσει με φερτά υλικά. Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.