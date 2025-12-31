Πράσινα Φανάρια: Αγρότες αποχώρησαν από το μπλόκο αρνούμενοι τον διάλογο με την κυβέρνηση

Αποχώρησε από το αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, σήμερα, 31 Δεκεμβρίου ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική, διαφωνώντας με τη στάση των αγροτών, οι οποίοι είναι υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, που αψηφά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Μπλόκων.

Ως εκ τούτου, οι αγρότες αυτοί μαζί με λίγα παραπάνω από δέκα τρακτέρ και κάποια αγροτικά αυτοκίνητα πήραν τον δρόμο της επιστροφής για τη Χαλκιδική, όπου ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στη Νέα Τρίγλια για να συντονιστούν με το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των Μπλόκων, που θα συνεδριάσει την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό αν θα συμμετέχουν κι εκείνοι στο πανελλαδικό των μπλόκων της Κυριακής στα Μάλγαρα, ωστόσο, η αποχώρηση τους δείχνει πως διαχωρίζουν τη θέση τους με τους αγρότες των Πράσινων Φαναριών.

Οι αγρότες που παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια, υποστηρίζουν ότι όσοι έφυγαν αποτελούν μειονότητα και ότι το μπλόκο αναμένεται να ενισχύεται διαρκώς μέχρι να γίνει ο διάλογος στον οποίο έχουν ταχθεί υπέρ.

Μάλιστα, το απόγευμα είπαν ότι θα κάνουν γενική συνέλευση προκειμένου να ασχοληθούν με την ατζέντα του διαλόγου, όποτε και αν προγραμματιστεί αυτός.