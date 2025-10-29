Πρέβεζα: Η στιγμή που θάβονται οι δεκάδες τόνοι ζωικών υπολειμμάτων της Κέρκυρας

Μέρα μεσημέρι θάφτηκαν δεκάδες τόνοι ζωικών υπολειμμάτων, τα οποία προέρχονταν από την Κέρκυρα, στην Πρέβεζα.

Σε πλάνα που παρουσίασε η ΕΡΤ φαίνεται ο παράνομος ενταφιασμός δεκάδων τόνων ζωικών υπολειμμάτων σε προχωρημένη σήψη, τα οποία προέρχονταν από καμμένη μονάδα στην Κέρκυρα και είχαν μεταφερθεί στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας με σκοπό την αποτέφρωση σε ειδική μονάδα.

Τα πλάνα δείχνουν εκσκαφείς να ανοίγουν τάφρους και να θάβουν μεγάλες ποσότητες σάπιων τροφίμων από την καμένη βιοτεχνία κατεψυγμένων τροφίμων της Κέρκυρας.

Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί άδεια στην εταιρεία να μεταφέρει τα υπολείμματα για αποτέφρωση, επιλέχθηκε η παράνομη ταφή σε οικόπεδο σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από τον ποταμό Λούρο, στον δήμο Ζηρού Πρέβεζας.

Η αποκάλυψη έγινε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στους αστυνομικούς του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος Βόρειας Ελλάδας.

Οι αρχές πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο και διαπίστωσαν την ύπαρξη 200 τόνων αποβλήτων τροφίμων, μαζί με μπάζα, σε περιοχή δίπλα στην επιχείρηση που είχε αναλάβει την καύση των υπολειμμάτων, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.