Προαστιακός Θεσσαλονίκης: Νέο δίκτυο προς τα δυτικά με 7 σταθμούς

Την έναρξη του έργου ανάπτυξης προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών. Συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ποιες θα είναι οι νέες στάσεις

Το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει επτά Σιδηροδρομικές Στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέου Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Θα αναπτυχθεί σε δύο κλάδους από τα δυτικά (προς Σίνδο και προς Αγχίαλο – Διαβατά) και έναν ενιαίο κλάδο προς τα ανατολικά, έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Προβλέπεται η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης με αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων (νέες αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης και έργα πρόσβασης), καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Δικαιούχος του έργου είναι οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε. (διάδοχος του ΟΣΕ), με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του υπεραστικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο.