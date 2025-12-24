Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία: Υποχώρησε το οδόστρωμα στη Μητροπόλεως

Οι μετεωρολόγοι επιβεβαιώθηκαν και όντως η Παραμονή των Χριστουγέννων ήταν μια δύσκολη καιρικά μέρα, με βροχές και καταιγίδες. Η κακοκαιρία έπληξε και την Αττική και δημιούργησε προβλήματα σε δρόμους της Αθήνας.

Ντοκουμέντα του Reader από την οδό Μητροπόλεως, επιβεβαιώνουν το μέγεθος των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υποχώρησε το οδόστρωμα και να άνοιξε τρύπα.

Ως αποτέλεσμα έκλεισαν την κάθοδο στο σημείο δημιουργώντας ταλαιπωρία σε πολλούς οδηγούς.

Υποχώρησε οδόστρωμα στην οδό Μητροπόλεως | Reader.gr