Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία: Υποχώρησε το οδόστρωμα στη Μητροπόλεως

Οι μετεωρολόγοι επιβεβαιώθηκαν και όντως η Παραμονή των Χριστουγέννων ήταν μια δύσκολη καιρικά μέρα, με βροχές και καταιγίδες. Η κακοκαιρία έπληξε και την Αττική και δημιούργησε προβλήματα σε δρόμους της Αθήνας.
Ντοκουμέντα του Reader από την οδό Μητροπόλεως, επιβεβαιώνουν το μέγεθος των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υποχώρησε το οδόστρωμα και να άνοιξε τρύπα.
Διαβάστε επίσης: Βίντεο του Reader από την πλημμυρισμένη Λαυρίου: Οριακά με «κανό» η κυκλοφορία
Ως αποτέλεσμα έκλεισαν την κάθοδο στο σημείο δημιουργώντας ταλαιπωρία σε πολλούς οδηγούς.
- Η άβολη στιγμή με τη Θεοπούλα στο reunion του «Παρά Πέντε» που λίγοι κατάλαβαν
- Δείξε μου το «φύλο σου» να σου πω ποιος είσαι: Ένα ρατσιστικό πάρτυ ft Λατινοπούλου - Ξιαρχό
- «Σάπια αυτά τα αεροπλάνα»: Τι καταγγέλλει φίλη της Ελληνίδας αεροσυνοδού για το Falcon 50
- «Με άφησαν άφραγκο»: Οργή Ανεστίδη για τη δέσμευση λογαριασμών
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.