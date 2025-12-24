Μενού

Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία: Υποχώρησε το οδόστρωμα στη Μητροπόλεως

Η κακοκαιρία έπληξε και την Αττική, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει οδόστρωμα στην Μητροπόλεως στο κέντρο της Αθήνας.

μητροπόλεως
Υποχώρησε οδόστρωμα στην οδό Μητροπόλεως | Reader.gr
Οι μετεωρολόγοι επιβεβαιώθηκαν και όντως η Παραμονή των Χριστουγέννων ήταν μια δύσκολη καιρικά μέρα, με βροχές και καταιγίδες. Η κακοκαιρία έπληξε και την Αττική  και δημιούργησε προβλήματα σε δρόμους της Αθήνας. 

Ντοκουμέντα του Reader από την οδό Μητροπόλεως, επιβεβαιώνουν το μέγεθος των προβλημάτων. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υποχώρησε το οδόστρωμα και να άνοιξε τρύπα.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο του Reader από την πλημμυρισμένη Λαυρίου: Οριακά με «κανό» η κυκλοφορία

Ως αποτέλεσμα έκλεισαν την κάθοδο στο σημείο δημιουργώντας ταλαιπωρία σε πολλούς οδηγούς. 

μητροπόλεως
Υποχώρησε οδόστρωμα στην οδό Μητροπόλεως | Reader.gr

 

