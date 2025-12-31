Προεδρικό Μέγαρο: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

Από γιορτινό κλίμα κατακλύστηκε το Προεδρικό Μέγαρο, σήμερα Τετάρτη (31/12), με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα να υποδέχεται τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έψαλε τα κάλαντα για την Πρωτοχρονιά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα και από την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».