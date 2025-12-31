Μενού

Προεδρικό Μέγαρο: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

O Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έψαλε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Reader symbol
Newsroom
Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο
Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Από γιορτινό κλίμα κατακλύστηκε το Προεδρικό Μέγαρο, σήμερα Τετάρτη (31/12), με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα να υποδέχεται τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία έψαλε τα κάλαντα για την Πρωτοχρονιά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα και από την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ