Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία - Πόσο πέφτει η θερμοκρασία

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την επερχόμενη αλλαγή του καιρού, η οποία θα επηρεάσει σημαντικά τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (27/09) αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τις περιοχές της Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας και της Ζακύνθου. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας, καθώς αναμένονται ισχυρά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, όπως πλημμυρικά φαινόμενα και διακοπές ρεύματος.

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται οι περιοχές της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Αρκαδίας και της Αιτωλοακαρνανίας, όπου επίσης θα σημειωθούν βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με ένταση μικρότερη από τις περιοχές της πρώτης γραμμής, αλλά με προσοχή καθώς τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα.

Παράλληλα, αναμένονται θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά, οι οποίοι θα δημιουργήσουν προβλήματα κυρίως στην ακτοπλοΐα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο, όπου τα έντονα αυτά φαινόμενα μπορεί να δυσκολέψουν την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο

Από το Σάββατο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 8 βαθμών Κελσίου. Η ψυχρή εισβολή αυτή θα φέρει πιο δροσερό καιρό σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα αισθητό στα δυτικά και βόρεια.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί και θα υπάρξει νέα επικαιροποίηση για τα καιρικά φαινόμενα, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές για την εξέλιξη του καιρού.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια