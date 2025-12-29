Προφυλακιστέος ο 35χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Στη φυλακή μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη, οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος, που φέρεται ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη ως συνεργός στις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, αλλά και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023, συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο ίδιος αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, καθώς επικαλέστηκε άλλοθι.

Σημειώνεται, πως πάνω από 90 σφαίρες από Καλάσνικοφ είχαν βρεθεί στον τόπο της μαφιόζικης δολοφονικής επίθεσης με θύμα τον 44χρονο Βαγγέλη Ζαμπούνη, «βαρύ» όνομα της Greek Mafia, που έγινε έξω από βενζινάδικο στην συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο.

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης εκτελέστηκε με 97 σφαίρες από τρία όπλα, δύο Καλάσνικοφ και ένα 9άρι, ενώ η επίθεση διήρκησε 28 δευτερόλεπτα, σε ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου.