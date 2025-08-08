Προφυλακιστέος ο Tiktoker αστυνομικός και ο συνεργός του για την κοκαΐνη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός από τη δραστηριότητα του στο δημοφιλές μέσο Tiktok, και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης. μετά από τις σχοινοτενείς απολογίες τους.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην οργάνου της τάξης, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, κατά τον ΣΚΑΙ.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης. Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε ωστόσο ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.