Μενού

Προφυλακιστέος ο Tiktoker αστυνομικός και ο συνεργός του για την κοκαΐνη

Προφυλακιστέοι ο Tiktoker αστυνομικός και ο 22χρονος συνεργός του.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομικός σε επιχείρηση
Αστυνομικός σε επιχείρηση μεταγωγής | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρώην αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, γνωστός από τη δραστηριότητα του στο δημοφιλές μέσο Tiktok, και ο 22χρονος φίλος του, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης. μετά από τις σχοινοτενείς απολογίες τους.

Και οι δύο συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των Αδιάφθορων στο σπίτι του πρώην οργάνου της τάξης, όπου βρέθηκαν 153 γραμμάρια κοκαΐνης, κατά τον ΣΚΑΙ.

Ο πρώην αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι ούτε γνώριζε, ούτε αντιλήφθηκε ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα κοκαΐνης. Ο 22χρονος φέρεται να αποδέχθηκε ωστόσο  ότι η κοκαΐνη ήταν δική του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ